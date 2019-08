Der britische Premier Boris Johnson will auf seiner Brexit-Tour durch Europa Zugeständisse beim ausgehandelten EU-Austrittsvertrag erreichen. Johnson sagte bei seiner Ankunft in Berlin, er hoffe, dass der sogenannte Backtstop aus den Austrittsverhandlungen mit der EU komplett herausgenommen werde.



Merkel sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass der Backstop bisher als "Rückfallposition gedacht ist". Möglicherweise finde man in den nächsten 30 Tagen, bis zum angestrebten britischen EU-Austrittsdatum, auch eine andere Lösung. Welche das sein könnte, konkretisierte die Kanzlerin nicht. Ihr gehe es vielmehr darum, Großbritannien zuzuhören und den Austritt so zu gestalten, dass es weiterhin gute Beziehungen zwischen EU und London möglich seien.

Größter Streitpunkt: Backstop

Ein Lkw passiert die Grenze von Irland nach Nordirland. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU würde hier die EU-Außengrenze verlaufen. Bildrechte: dpa Es ist Johnsons erster Auslandsbesuch als Premier, der ihn gleich nach Berlin führt. Der britische Regierungschef will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU herauszuführen – mit oder ohne Abkommen. Größter Streitpunkt der Brexit-Verhandlungen ist der sogenannte Backstop. Vorgängerin Theresa May hatte ihn mit der EU im Austrittsvertrag ausgehandelt, vom britischen Parlament wurde dieser Vertrag aber nicht ratifiziert.



Der Backstop schließt eine harte Grenze mit Grenzkontrollen auf der irischen Insel aus. Damit bliebe Großbritannien aber zunächst weiter Teil der EU-Zollunion und dürfte beispielsweise nicht auf eigene Faust Freihandelsabkommen mit anderen Ländern schließen. Auch müsste sich London weiter an EU-Gesetze halten. Brexit-Hardliner befürchten, dass dies auch auf lange Zeit so bleiben wird.

Johnson schreibt Brief an EU-Ratspräsident