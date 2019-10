Die EU verlangte von der britischen Regierung bis zum 11. Oktober einen Durchbruch in den Brexit-Gesprächen. Bis dahin müsse ein "neuer Rechtstext" vorliegen, damit eine Vereinbarung noch vor dem geplanten Austritt am 31. Oktober getroffen werden könne, wie Vertreter der EU-Kommission und des Rates mitteilten.

Das Zeitlimit sei "kein Ultimatum", sondern eine praktische Notwendigkeit, hieß es. Wenn es bis Freitag keine Lösung gebe, reiche die Zeit nicht, um vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Oktober eine Vereinbarung zu erzielen.

Zumindest in ihrer gegenwärtigen Form sind die britischen Vorschläge nicht mal ansatzweise eine Grundlage für ein Abkommen, dem das Europäische Parlament zustimmen könnte.

Ein EU-Diplomat sagte am Freitag, es gebe noch viele Fragezeichen hinter dem Vorschlag von Premierminister Boris Johnson. Einerseits gehe um die Frage, ob Zollkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland direkt an der Grenze tatsächlich über technische Möglichkeiten vermieden werden könnten. Der sogenannte Backstop ist eine Kernforderung der EU. Sie lehnt Grenzkontrollen an der politisch sensiblen irisch-nordirischen Grenze ab.