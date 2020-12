Die drei hatten zuvor gestanden, im Juni des Vorjahres – als es in Hongkong beinahe täglich Proteste gegen die Regierung gab – eine nicht genehmigte Versammlung vor dem Hongkonger Polizeipräsidium mit organisiert zu haben. Für Wong ist es die dritte Gefängnisstrafe, seit er sich in Hongkong für die Demokratie-Bewegung engagiert. Der 24-Jährige hatte bereits als Teenager Proteste organisiert. Nach den "Regenschirm-Protesten" für mehr Demokratie im Jahr 2014 musste er zweimal mehrere Monate in Haft verbringen.

Die Proteste des vergangenen Jahres gegen den zunehmenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone Hongkong waren im Vergleich dazu ungleich größer. China verabschiedete daraufhin Ende Juni ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Es ist der bisher weitestgehende Eingriff in Hongkongs Autonomie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten.

Nach eigenen Angaben hat Wong, der bereits die vergangenen Tage in Untersuchungshaft verbringen musste, im Vorfeld mit der Verurteilung gerechnet. Laut einem Brief, den er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen ließ, musste er nach seiner Einweisung in die Untersuchungshaft die Tage in einer Einzelzelle bei ständig eingeschaltetem Licht verbringen. Er habe seinen Mundschutz über die Augen ziehen müssen, um schlafen zu können.