Der für mehr als ein Jahr in der Türkei inhaftierte "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel will nach Angaben von Reporter ohne Grenzen eine Entschädigung von der Türkei. Wie der türkische Zweig der Organisation am Mittwoch über Twitter mitteilte, werfe Yücel der türkischen Justiz unrechtmäßige Inhaftierung vor. Dafür verlange er eine Million Lira - das sind umgerechnet etwa 135.000 Euro.