Weltweit sind in diesem Jahr 49 Journalisten getötet worden. Das berichtet die Organisation "Reporter ohne Grenzen" in ihrer Jahresbilanz. Demnach waren die gefährlichsten Länder in diesem Jahr Syrien und Mexiko, wo jeweils zehn Reporter getötet wurden. Fünf Journalisten wurden in Afghanistan getötet, vier in Pakistan und drei in Somalia.



2018 waren weltweit mindestens 80 Reporter getötet worden. 57 Medienschaffende gelten derzeit als entführt – mehr als die Hälfte von ihnen in Syrien.