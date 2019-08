"Durch den weiteren Ausstoß von Treibhausgasen und den resultierenden Einfluss auf die weltweite Temperatur werden in Zukunft weitere Rekorde gebrochen werden", prognostizierte Jean-Noël Thépaut, Chef des Copernicus-Instituts.

Im Juli hatte eine Hitzewelle weite Teile Westeuropas in Atem gehalten. In Deutschland wurde mit 42,6 Grad ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Auch insgesamt lag Westeuropa laut Copernicus über dem langjährigen Temperaturdurchschnitt. Besonders hohe Temperaturen im Vergleich zu den Vergleichsmonaten der Jahre 1981 bis 2010 wurden zudem in der Arktis, Alaska, Grönland und Sibirien registriert. Aus Grönland hatte es zuletzt Berichte über eine zurzeit besonders schnelle Eisschmelze gegeben.