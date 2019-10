In Großbritannien wächst indes der Unmut über den Zeitdruck zum Brexit. Das Unterhaus berät an diesem Dienstag in zweiter Lesung über das etwa 110 Seiten umfassende Gesetz. Eine Abstimmung ist noch für den Abend geplant. Mehrere Abgeordnete beklagten, in dieser Zeit kein fundiertes Urteil fällen zu können. Der Brexit-Experte Joe Owen von der Denkfabrik "The Institute for Government" sagte, das Gesetz zum EU-Austritt bekomme weniger Zeit im Unterhaus als ein Gesetz für Wildtiere in britischen Zirkussen.