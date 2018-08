Jean-Claude Juncker will nicht mehr an der Uhr drehen.

Jean-Claude Juncker will nicht mehr an der Uhr drehen. Bildrechte: dpa

Juncker im ZDF-Interview EU-Kommission will Zeitumstellung abschaffen

Die EU-Kommission will die Zeitumstellung abschaffen. Das kündigte Kommissionschef Juncker in einem ZDF-Interview an. Noch am Freitag soll der Beschluss erfolgen.