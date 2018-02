Seit 25 Jahren ist de Wolf jetzt im Amt. Er ist Liberaler. "Leben und leben lassen", eigentlich sein Wahlspruch. Aber das sibirische Winterwetter, das auch Brüssel fest im Griff hat, bringt ihn an seine Grenzen. Und so nutzt er nun eine Lücke in den belgischen Verwaltungsgesetzen und lässt unter Berufung auf die "öffentliche Sicherheit und Ordnung" die Obdachlosen zwangsweise ins Warme bringen.

Belgiens Sozialverbände reagieren irritiert und verunsichert. Sie sprechen von einem Dilemma. Einerseits sind sie froh, helfen zu können. Andererseits sind sie gegen Zwang zur Hilfe. Viele Obdachlose wollen aus Angst vor Gewalt oder Diebstahl nicht in die auch hierzulande existierenden Notunterkünfte. In Teilen Brüssels haben sie nun keine Chance mehr. Werden sie von der Polizei aufgegriffen, müssen sie mit. Erst zu einem Arzt, dann in einen gemeindeeigenen Schlafsaal, erklärt ein Helfer. Die Einrichtungen hätten für sie Liegen mit Papierbettlaken aufgestellt. Allein in der ersten Nacht seien zehn Menschen verhaftet worden und hätten dort geschlafen.