Trotz der von einer UN-Resolution geforderten Waffenruhe für Syrien sind die Kämpfe in dem Bürgerkriegsland auch am Sonntag weitergegangen. Allerdings ließen die Kampfhandlungen um die von islamistischen und terroristischen Gruppen dominierte Enklave Ost-Ghuta nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte nach. Die in London sitzende oppositionsnahe Organisation sprach von der ruhigsten Nacht seit Beginn des Bombardements der Rebellenhochburg vor einer Woche.

Angriffe auf Rebellen-Stellungen

Dennoch flog die syrische Luftwaffe nach Angaben der Beobachtungsstelle auch am Sonntag Angriffe auf Rebellen-Stellungen in der östlich von Damaskus gelegenen Enklave. Zudem wurde von syrischem Raketen- und Artilleriefeuer auf mindestens drei Ziele in Ost-Ghuta berichtet.

Zerstörte Autos in Damaskus nach Artillerieangriff aus Ost-Ghuta. Bildrechte: Uncredited/SANA/dpa Rebellen ihrerseits feuerten von Ost-Ghuta Mörsergranaten und Raketen auf die Hauptstadt Damaskus ab. Zudem soll es heftige Bodengefechte zwischen Regierungseinheiten und Rebellen gegeben haben, bei denen mindestens 13 Regierungssoldaten und sechs Kämpfer der Islamistenmiliz Dschaisch al-Islam getötet worden sein sollen.



Wer die Kampfhandlungen am Sonntag zuerst eröffnete, ging aus den Berichten der Beobachtungsstelle nicht hervor. Das syrische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Verschiedene Islamistengruppen erklärten, es habe Kämpfe mit syrischen Regierungstruppen gegeben.

Merkel und Macron fordern Druck auf Syrien

Wie der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Nachmittag mitteilte, riefen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den russischen Präsident Wladimir Putin in einem gemeinsamen Telefonat auf, "maximalen Druck auf das syrische Regime auszuüben, um eine sofortige Einstellung der Luftangriffe und Kämpfe zu erreichen". Alle drei Politiker begrüßten dabei die am Samstag verabschiedete Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats für Syrien.

Russland und Iran wollen Terroristen weiter bekämpfen

Russland forderte allerdings auch die anderen ausländischen Mächte auf, Druck auf die bewaffneten Gegner der syrischen Regierung zur Einhaltung der Waffenruhe zu machen. In einer Erklärung des russischen Außenministeriums heißt es, man werde alle Versuche unterbinden, "eine antirussische oder antisyrische Hysterie zu schüren". Zugleich verwies Moskau auf die Festlegung der UN-Resolution, die es erlaube, dass Terrorgruppen wie Islamischer Staat (IS), Al Kaida und Al-Nusra weiterhin bekämpft werden können.



Auch der Iran - neben Russland wichtigster Verbündeter von Syriens Präsident Baschar al-Assad - erklärte, die Resolution zu respektieren. Allerdings kündigte auch das iranische Militär weitere Offensiven gegen "Terroristen" in den Vororten der Hauptstadt Damaskus an.

Türkei fühlt sich nicht an Waffenstillstand gebunden

Auch im Nordwesten Syriens gehen die Kämpfe ungeachtet der Resolution des UN-Sicherheitsrates weiter.

Gepanzerte Spähwagen der türkischen Armee rücken im Nordwesten Syriens weiter auf Afrin vor. Bildrechte: IMAGO Die Türkei sieht ihre gegen die Kurdenmiliz YPG im Gebiet um Afrin gerichtete Militäroffensive durch die geforderte Waffenruhe nicht betroffen. "Diese Entscheidung wird die von der Türkei durchgeführte Operation nicht beeinflussen", sagte Regierungssprecher Bekir Bozdag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Ankara hatte die UN-Resolution zwar begrüßt, aber zugleich angekündigt, weiter gegen "terroristische Organisationen" zu kämpfen, die Syriens territoriale Integrität bedrohten. Ankara stuft die mit den USA verbündete YPG wie die in der Türkei aktive PKK als Terrororganisation ein. Am Sonntag rückte das türkische Militär weiter in der von der YPG beherrschten Region Afrin vor.



Der derzeitige Vorsitzende des UN-Sicherheitsrates, Kuwaits UN-Botschafter Mansour al-Otaibi, erklärte allerdings auf die Frage, ob auch die nicht explizit erwähnte Militäroffensive der Türkei in Afrin von der geforderten Waffenruhe betroffen sei, die Frage sei "sehr klar". Alle Parteien in ganz Syrien seien gemeint.