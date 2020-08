Belarus Polizei hält ARD-Kamerateam in Minsk fest

In der belarussischen Hauptstadt Minsk ist ein Kamerateam der ARD vorübergehend festgesetzt worden. Wie der WDR mitteilte, wurden die drei Mitarbeiter über Nacht in einer Polizeistation festgehalten. Sie seien Samstagvormittag freigekommen. Die Akkreditierung sei ihnen entzogen worden. Vom Entzug ihrer Akkreditierung betroffen waren auch Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP, der britischen BBC sowie des US-Senders Radio Liberty. Die Journalisten hatten über die Proteste in Belarus gegen Präsident Lukaschenko berichtet.