Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfjets in Syrien warnt Israels Ministerpräsident Benjami Netanjahu seinen Nachbarn Syrien sowie dessen Verbündeten Iran vor einer weiteren Konfrontation. Medienberichten zufolge sagte Netanjahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung: "Wir haben klare rote Linien gezogen". Israel werde weiterhin "gegen jeden Versuch vorgehen, uns anzugreifen, das war und bleibt unsere Politik." Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte, der Iran und Syrien spielten "mit dem Feuer".

Die israelische Luftwaffe hatte am Samstag nach Armeeangaben Dutzende Stellungen der syrischen Regierungstruppen und des iranischen Militärs bombardiert. Dabei wurden nach Angaben syrischer Menschenrechtsbeobachter sechs Soldaten der Regierung getötet. Israel reagierte mit den Attacken auf das angebliche Eindringen einer iranischen Drohne in sein Gebiet. Teheran weist die Vorwürfe zurück, eine Drohne eingesetzt zu haben.

Die Reste des abgestürzten F-16-Kampfjets in Nord-Israel. Bildrechte: dpa

Nach Angaben der israelischen Armee hatte ein israelischer Militärhubschrauber die Drohne zunächst abgefangen. Anschließend habe ein Kampfjet das "iranische Kontrollsystem" in Syrien bombardiert, von wo aus die Drohne gestartet worden sei.



Dabei sei der Jet unter "massiven Beschuss" geraten und abgestürzt. Einer der beiden Piloten erlitt schwere Verletzungen. Die Piloten waren per Schleudersitz aus der Maschine gekommen.



Die israelische Führung wirft dem Iran vor, syrisches Gebiet zu benutzen, Israel anzugreifen, um es zu zerstören. Israel befürchtet einen zunehmenden Einfluss seines Erzfeindes Iran in Syrien sowie der feindlichen schiitischen Hisbollah-Miliz. Teheran zählt neben Moskau zu den wichtigsten Unterstützern des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.