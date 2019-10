Für eine absolute Mehrheit sind im Parlament 170 Stimmen nötig. Bei der vergangenen Wahl waren die Liberalen von Platz 3 auf eine Mehrheit von 184 Mandaten gesprungen - zuletzt verfügten sie noch über 177 Abgeordnete. Nun könnte Trudeau Gespräche mit kleineren Parteien wie der noch jungen New Democratic Party (NDP) und dem Bloc Québécois beginnen.

Noch in der Wahlnacht beschwor Trudeau die Einigkeit des Landes. Er habe die Enttäuschung seiner Kritiker vernommen und werde sicherstellen, dass ihre Stimme gehört werde, versprach er. Die liberale Regierung werde fortsetzen, was sie in den vergangenen vier Jahren begonnen habe - etwa den Kamp gegen den Klimawandel sowie gegen Waffengewalt.