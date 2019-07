"Es ergibt sich die Verpflichtung der staatlichen Behörden, den Ausländer, der sich - auch illegal - Zugang zum Staatsgebiet verschafft hat, zunächst zu retten und ihm Hilfe zu leisten." Zu diesem Schluss kommt die Ermittlungsrichterin im Fall Carola Rackete nach der Erörterung des nationalen und internationalen Rechts für die Seenotrettung. Weiterhin protokollieren die Gerichtsunterlagen, die dem MDR vorliegen, den Fall genau. Sie geben wieder, was vom 12. Juni bis zur Einfahrt in den Hafen von Lampedusa geschehen ist.

Tripolis als sicheren Hafen abgelehnt

Die "Sea-Watch 3" hatte vor Libyen 53 Menschen aus Seenot gerettet. Bildrechte: dpa Nachdem das Boot mit 53 Flüchtlingen eben am 12. Juni durch ein Aufklärungsflugzeug entdeckt worden war, erhielten sowohl die "Sea-Watch 3" und Holland - der Flaggenstaat des Rettungsschiffes - als auch Malta, Italien und Libyen eine Nachricht. Die libysche Küstenwache übernahm die Koordinierung des Einsatzes. Die "Sea-Watch 3" war in der Nähe des Unglücksortes und rettete die Flüchtlinge. Anschließend kam ein Motorboot der libyschen Küstenwache vorbei. Erst zwölf Stunden später - um kurz vor Mitternacht - wiesen die Libyer dem Schiff Tripolis als nächsten sicheren Hafen zu.

Daraufhin erklärte die Crew der "Sea-Watch 3", dass Tripolis kein sicherer Ort sei und wollte einen anderen Anlaufpunkt genannt haben. Das entspreche den Vorschriften und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, erklärte die Ermittlungsrichterin. Wenig später teilte die italienische Küstenwache mit, dass sie aufgrund des Rettungsortes in der SAR-Zone nicht zuständig sei. Die 31-Jährige steuerte das Schiff daraufhin am 13. Juni in Richtung des nächsten sicheren Hafens - nach Italien.

Nur Italien und Malta kamen in Frage

Der italienische Innenminister Matteo Salvini verschickte in der Nacht des gleichen Tages eine Mail an die Crew. Darin unterstrich er die Zuständigkeit der libyschen Küstenwache und warnte davor in italienische Gewässer einzufahren. Dies sei eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und werde als nicht friedlich angesehen.

Das Gericht weist an dieser Stelle im Protokoll explizit darauf hin, dass nur Malta und Italien in Frage kamen, um die Schiffbrüchigen an Land zu bringen. Aus Sicht von Carola Rackete kam der Inselstaat aber ebenfalls nicht in Frage, da Malta die Änderungen der SAR-Vereinbarung zur Seenotrettung im Jahr 2004 nicht unterzeichnet hatte und somit auch nicht akzeptiert.

SAR-Vereinbarungen Die SAR-Abkommen regeln u.a. die Frage, was mit den an Bord aufgenommenen Personen zu geschehen hat. Die "Richtlinien zur Behandlung von aus Seenot geretteten Personen" von 2004 bestimmen dabei die Verantwortlichkeit für die Bereitstellung eines sicheren Orts.

Rund 17 Seemeilen vor Lampedusa stoppte die "Sea-Watch 3" . Bildrechte: dpa Die "Sea-Watch 3" blieb also auf Kurs. Allerdings stoppte Carola Rackete das Schiff am 14. Juni etwa 17 Seemeilen vor Lampedusa und damit außerhalb der italienischen Hoheitsgewässer. Die Crew sendete erneut eine Anfrage für eine Einlauf-Erlaubnis in einen sicheren Hafen an Malta und Italien aus.



Die Antwort aus Italien gab es im Amtsblatt. Darin wurden "Eilverfügungen gegen die illegale Einwanderung, die Ordnung und die öffentliche Sicherheit" durch Innenminister Salvini kommuniziert. Damit wurden die Strafen für illegale Einwanderung verschärft. Der italienische Innenminister wollte diese Änderung gleich am folgenden Tag durchsetzen. Per Erlass verbot er der "Sea-Watch 3" Einfahrt, Durchfahrt und Halt in italienischen Gewässern.

Ärzte untersuchen Flüchtlinge