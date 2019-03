Der Präsident von Kasachstan, Nursultan Nasarbajew, hat überraschend seinen Rücktritt verkündet. Der 78-Jährige sagte in einer Fernsehansprache an das Volk, er habe diese Entscheidung getroffen und danke für die jahrelange Treue. Einen Grund nannte er nicht.

Das Präsidentenamt will Nasarbajew an einen langjährigen Gefolgsmann abgeben: den Vorsitzenden des Senats, Jomart Tokajew. Dieser soll das Amt demnach bis zum Ablauf des Mandats im März 2020 innehaben. Der 65-Jährige war früher einmal Kasachstans Ministerpräsident.

Der ölreiche Steppenstaat ist als wohlhabende Rohstoffnation und Uranlieferant bekannt. Das Land verfügt zudem über Seltene Erden, die in der High-Tech-Industrie gebraucht werden.



Trotz der Reichtümer gibt es massive wirtschaftliche und soziale Probleme in Kasachstan - der Wohlstand kommt beim Volk nicht an.



Nasarbajew hatte dem Kabinett im Februar Versagen und Unfähigkeit in der Wirtschaftspolitik vorgeworfen: Trotz vieler Gesetze habe sich die Konjunktur nicht positiv entwickelt, kritisierte er damals und wechselte die komplette Regierung aus. Gleichzeitig kündigte er "eine Reihe von Maßnahmen" an, um das Sozialwesen zu stärken und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Vor allem arme Menschen in dem zentralasiatischen Land sollten besser unterstützt werden.