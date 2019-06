Bei der Präsidentschaftswahl in Kasachstan hat der Favorit und Übergangspräsident Kassim-Jomart Tokajew laut Prognose klar gewonnen, wie die Staatsagentur Kazinform meldete. Er kam demnach auf 70 Prozent der Stimmen. Dahinter landete Oppositionspolitiker Amirschan Kosanow mit 15,4 Prozent. Das Endergebnis soll am Montag veröffentlicht werden. Fast zwölf Millionen Wähler waren zur Abstimmung aufgerufen.

Überschattet wurde die Wahl in dem öl- und gasreichen Land von Protesten und zahlreichen Festnahmen. Wie die Kazinform meldete, nannte das Innenministerium die Zahl von rund 500 Festgenommenen. Nicht genehmigte Kundgebungen habe es in der Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) und in Almaty gegeben. Die Demonstranten hätten versucht, die Lage am Wahltag zu destabilisieren.