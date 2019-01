Im Prozess um die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi vor einem Gericht in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat die Staatsanwaltschaft gegen fünf der elf Angeklagten die Todesstrafe gefordert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete, waren alle Angeklagten und ihre Anwälte zur Prozesseröffnung anwesend. Die Identität der Männer wurde allerdings nicht angegeben.

Kashoggi war am 2. Oktober im saudi-arabischen Konsulat im türkischen Istanbul von einem extra angereisten 15-köpfigen Spezialkommando erwürgt und zerstückelt worden. Die Leiche des 59-jährigen "Washington Post"-Kolumnisten wurde bis heute nicht gefunden. Medienberichten zufolge wurde sie nach der Tat in Säure aufgelöst. Saudi-Arabien bestritt wochenlang die Tötung Khashoggis, bevor das Königreich unter internationalem Druck schließlich das Verbrechen einräumte .

Die Generalstaatsanwaltschaft in Riad hatte im November die Anklage von elf saudischen Männern , die namentlich nicht genannt wurden, bekanntgegeben. Nach offiziellen Darstellungen sollen sie auf Anweisung des inzwischen entlassenen Vize-Geheimdienstchefs Ahmed al-Assiri und des königlichen Medienberaters Saud al-Kahtani gehandelt haben. Letzterer ist den zugänglichen Informationen zufolge jedoch nicht Teil des Prozesses. Außerdem versicherte die Führung in Riad, dass Kronprinz Mohammed bin Salman keine Kenntnis von dem Mordkomplott gehabt habe. Medienberichten zufolge geht allerdings der US-Geheimdienst CIA davon aus, dass der 33-Jährige Sohn von König Salman der eigentliche Verantwortliche für die Kashoggi-Ermordung ist.

Hier fand der Mord statt: das saudi-arabische Konsulat in Istanbul. Bildrechte: dpa

Laut Nachrichtenagentur SPA beklagte Generalstaatsanwalt Saud al Mudschib bei der Prozesseröffnung am Donnerstag, dass seine Behörde die Türkei zwei Mal um Beweismaterial gebeten, doch bislang keine Antwort erhalten habe. Die Türkei wiederum warf Saudi-Arabien mangelnde Kooperationsbereitschaft bei der Mordaufklärung vor. Auch forderte die Regierung in Ankara bislang vergeblich die Auslieferung der Verdächtigen, um ihnen in Istanbul den Prozess machen zu können.