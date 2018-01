In Barcelona ist am Mittwoch das neu gewählte katalanische Regionalparlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Dabei wählten die Abgeordneten den Unabhängigkeitsbefürworter Roger Torrent zum Parlamentspräsidenten. Insgesamt stimmten 65 der 135 Parlamentarierer für das Mitglied der Republikanischen Linken Kataloniens ( ERC ). Bis Ende Januar will das Parlament auch einen neuen Regionalpräsidenten für Katalonien wählen.

Unabhängigkeitslager erneut mit Mehrheit

Bei der vorgezogenen Neuwahl am 21. Dezember hatten die Befürworter eines unabhängigen Kataloniens ihre absolute Mehrheit verteidigt. Vorausgegangen war ein längerer Streit mit der Zentralregierung in Madrid. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte daraufhin die Regionalregierung in Barcelona entmachtet und Neuwahlen angesetzt.

Wiederwahl Puigdemonts möglich

In Barcelona kündigten indes Unabhängigkeitsbefürworter eine Wiederwahl von Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont an. Sie wollten seine Kandidatur für die Präsidentschaft unterstützen, erklärten die Liste Gemeinsam für Katalonien und die Partei Republikanische Linke Kataloniens am Dienstag.

Puigdemont hält sich allerdings seit seiner Entmachtung durch Madrid im belgischen Exil auf. Die spanische Justiz wirft ihm Rebellion, Aufruhr und Unterschlagung öffentlicher Mittel vor. Dafür drohen ihm bei einer Rückkehr nach Spanien bis zu 30 Jahre Haft.

Für eine Wiedereinsetzung Puigdemonts benötigen die beiden stärksten Parteien aber noch weitere Unterstützung. Unklar blieb auch noch, ob sie akzeptieren, dass Puigdemont das Amt aus dem Exil ausführt.

Rajoy droht mit weiterer Zwangsverwaltung