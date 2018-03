Deutsche Justiz entscheidet Wird Puigdemont an Spanien ausgeliefert?

Nach der Festnahme des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont in Norddeutschland muss jetzt die Justiz in Schleswig-Holstein über eine mögliche Auslieferung an Spanien entscheiden. In Barcelona wurden bei Protesten gegen die Festnahme Puigdemonts am Sonntag drei Menschen festgenommen. Linke und Grüne forderten eine Freilassung Puigdemonts und eine Vermittlung Deutschlands. Bei Zusammenstößen mit der Polizei Dutzende Menschen verletzt.