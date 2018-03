Der Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, Carles Puigdemont, hat auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichtet. "Ich werde nicht für das Amt des Regionalpräsidenten kandidieren", sagte Puigdemont am Donnerstagabend in einer Videobotschaft.

Nach Informationen der spanischen Zeitung "El Nacional" hat Puigdemont stattdessen vorgeschlagen, den Unabhängigkeitsbefürworter Jordi Sanchez zum Katalanenpräsidenten zu wählen. Sanchez sitzt allerdings unter dem Vorwurf des Aufruhrs in Untersuchungshaft in Madrid.

Katalonien verharrt gut zwei Monate nach der Wahl des neuen Parlaments in der gegenseitigen Blockade von Separatisten und Gegnern einer Abspaltung. Das Regionalparlament in Barcelona wählte am Donnerstag in der ersten Plenumssitzung seit der Neuwahl im Dezember keine Regierung. Damit wird die autonome Region weiter kommissarisch von der Zentralregierung in Madrid geleitet.