Mehr als eine halbe Million Katalanen haben am Mittwoch für die Unabhängigkeit von Spanien demonstriert. Am Nachmittag füllte sich die Plaça d'Espanya in Barcelona mit Demonstranten. "Ziel Unabhängigkeit" prangte in großen gelben Lettern auf dem Rondell in der Mitte des Platzes. Der Protest fand im Vorfeld zu einem erwarteten Urteil gegen zwölf Separatistenführer statt.