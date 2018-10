Die Wahl des US-Senats zur Ernennung von Brett Kavanaugh zum Richter am Obersten US-Gerichtshof rückt näher. Am Freitagvormittag soll eine Vorabstimmung durch die Senatoren abgehalten werden. Wird diese für Kavanaugh ausgehen, würde die Debatte um die Nominierung des 53-jährigen geschlossen. Die endgültige Wahl Kavanaughs würde dann aller Voraussicht nach am Samstag folgen.

Am Donnerstag hatten in der Hauptstadt Washington D.C. tausende Menschen gegen den Richterkandidaten demonstriert, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen in der Kritik steht. Die Demonstranten versammelten sich nahe des US-Kongresses und des Obersten Gerichtshofs in Washington.