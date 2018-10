Der US-Senat könnte bereits an diesem Samstag über die Berufung des umstrittenen Brett Kavanaugh zum neuen Richter für das Oberste US-Gericht abstimmen. Der Mehrheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, schrieb am Mittwoch auf Twitter, er habe den Antrag zur Beendigung der Senatsdebatte über die Nominierung Kavanaughs eingereicht.

Am Freitag solle darüber abgestimmt werden, ob die Debatte beendet werden solle. Den Mitgliedern bleibe genügend Zeit, das zusätzliche Material zu prüfen und darüber informiert zu werden.

Damit könnte der Senat, wenn er für ein Ende der Debatte votiert, den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump schon am Samstag als neuen Richter am Obersten US-Gericht bestätigen.

FBI-Ermittlungen abgeschlossen

Die gegen Kavanaugh laufenden Ermittlungen des FBI wegen Missbrauchsvorwürfen sollen einem Bericht zufolge bereits am Mittwoch abgeschlossen worden sein. Damit erhält der Senat früher als erwartet Einblick in den FBI-Bericht. Zum Ergebnis der Untersuchung war zunächst nichts bekannt.

Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford bei ihre Anhörung im US-Senat. Bildrechte: dpa Drei Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe sowie versuchte Vergewaltigung während der High-School- und Studienzeit in den 1980er Jahren vor. Die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford hatte erklärt, Kavanaugh habe sie 1982 auf einer Party zu vergewaltigen versucht. Deborah Ramirez wirft dem Spitzenjuristen vor, sich vor Jahrzehnten auf einer Studentenparty an der Eliteuniversität Yale vor ihr entblößt zu haben.



Julie Swetnick hat ausgesagt, sie habe gesehen, dass Kavanaugh gemeinsam mit anderen auf Partys versucht habe, "Mädchen betrunken und orientierungslos zu machen", damit mehrere Jungs sie in einem Nebenzimmer hätten vergewaltigen können.

Kavanaugh bestreitet die Anschuldigungen vehement. Dennoch leitete das FBI eine Ermittlung ein, das Ergebnis war eigentlich bis Freitag erwartet worden. Die Mehrheit von Trumps Republikanern im Senat ist knapp, sodass jede eigene Stimme benötigt wird, falls die oppositionellen Demokraten geschlossen mit Nein stimmen. Trotz der knappen Mehrheit wollten die meisten Republikaner noch in dieser Woche abstimmen.

Juraprofessoren distanzieren sich

In einem öffentlichen Brief distanzierten sich derweil Hunderte Juraprofessoren aus der ganzen USA von Kavanaugh. In der "New York Times" riefen sie den Senat dazu auf, den nach Missbrauchsvorwürfen umstrittenen Kandidaten nicht als neuen Richter für das Oberste US-Gericht zu bestätigen.

Kavanaugh besitze nicht die erforderliche Objektivität und die Unparteilichkeit, um im höchsten Gericht des Landes zu sitzen. Das habe seine Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats vergangene Woche gezeigt.

Bereits 650 Professoren haben den Brief unterzeichnet, weitere schließen sich nach und nach an. In dem Schreiben hieß es weiter, Kavanaugh habe sich bei der Senatsanhörung am 27. September durch "den Mangel an richterlichem Temperament" für jedwedes Gericht disqualifiziert, und damit ganz sicher auch für das höchste Gericht des Landes.