Das britische Parlament wird nicht noch einmal über den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen. Parlamentspräsident John Bercow sagte am Montag während einer Debatte des Unterhauses, dass er eine erneute Abstimmung nur erlauben könne, wenn der Vertrag noch einmal geändert würde.

May wollte ihr Abkommen bis Mittwoch ein drittes Mal zur Abstimmung vorlegen. Sie hatte deshalb versucht, Kritiker doch noch von dem Kompromiss zu überzeugen. Ein Regierungssprecher sagte, dass die Erklärung des Parlamentspräsidenten überraschend gekommen sei. EU-Vertreter hatten vor der Entscheidung Bercows klargestellt, dass es keine weiteren Änderungen an dem bereits nachverhandelten Brexit-Vertrag geben werde.

Bercow berief sich bei seiner Entscheidung auf eine Vorschrift aus dem 17. Jahrhundert, die zuletzt im Jahr 1912 Anwendung fand. Sie besagt, dass über substanziell ähnliche Beschlussvorlagen nur einmal abgestimmt werden dürfe. "Was die Regierung rechtlich nicht machen kann, ist, dem Unterhaus denselben Vorschlag oder den im Wesentlichen selben Vorschlag noch einmal vorzulegen", sagte Bercow.

Ursprünglich hatte May geplant, bei einer Zustimmung des Parlaments ein kurze und bei einer Ablehnung eine längere Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens zu beantragen. Er sollte ursprünglich am 29. März stattfinden. Mit Bercows Entscheidung wird nun ein längerer Brexit-Aufschub wahrscheinlicher. Brexit-Staatssekretär Kwasi Kwarteng kündigte an, dass die britische Regierung noch vor dem EU-Gipfel Ende dieser Woche um einen Aufschub bitten werde. Für den braucht es dann noch die Zustimmung aller anderen 27 EU-Staaten.