Im Fall des vermissten Journalisten Jamal Khashoggi wächst der Druck auf Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump drohte dem Königreich mit ernsten Konsequenzen, falls Khashoggi tatsächlich in seinem Istanbuler Konsulat ermordet wurde. In dem Fall stehe viel auf dem Spiel, sagte er dem Fernsehsender CBS. "Könnten sie es sein? Ja. Wir werden der Sache auf den Grund gehen und es wird eine schwere Strafe geben." Einen Stopp der US-Waffenlieferungen an Saudi-Arabien lehnte Trump unter Verweis auf die Arbeitsplätze in der US-Rüstungsindustrie dennoch erneut ab.