Am 2. Oktober betrat Khashoggi das Konsulat. Bilder, wie er es wieder verlässt, gibt es nicht.

Polizisten und Staatsanwälte begaben sich am Montagabend in das Gebäude, das Khashoggi am 2. Oktober besucht und danach offenbar nicht wieder verlassen hatte. Es war das erste Mal, dass türkische Beamte seit dem Verschwinden des regimekritischen Journalisten das saudi-arabische Konsulat in der türkischen Bosporus-Metropole betraten.



Saudi-Arabien hatte die Türkei zwar kurz nach dem Verschwinden Khashoggis eingeladen, sich in dem Gebäude ein Bild von der Lage machen. Aber um die Durchsuchung des Konsulats und die damit zusammenhängenden Ermittlungen hatte es ein tagelanges Tauziehen zwischen beiden Ländern gegeben.