Kim und Trump bei ihrem ersten Treffen. Bildrechte: dpa

Bei dem Treffen könnten sich beide Staatsmänner über das in Kürze geplante zweite Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump abstimmen. Am Sonntag hatte Trump gesagt, über den Ort werde noch verhandelt. Ergebnisse würden jedoch "möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft verkündet". Der Dialog mit Nordkorea laufe gut, versicherte Trump. Spekulationen zufolge könnte das Treffen in Vietnam stattfinden. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.