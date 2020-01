Zugleich kündigte Kim an, dass sich sein Land nicht länger an den Teststopp für Atomwaffen und Interkontinentalraketen halten wolle. Er sagte, die USA bedrohten sein Land militärisch und versuchten, es durch Sanktionen zu erdrosseln. So habe Washington das Versprechen zum Stopp von gemeinsamen Militärmanövern mit Südkorea gebrochen und ultramoderne Waffen nach Südkorea gebracht. Damit gebe es keinen Grund, das Moratorium beizubehalten.