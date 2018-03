Schon seit Monaten hebt der sachsen-anhaltische Europaabgeordnete Sven Schulze (CDU) das Thema immer wieder auf die Agenda des zuständigen Sozialausschusses.

Es ist eine extrem komplizierte Materie, auch wenn es zunächst recht einfach klingt: Schließlich beträgt das Kindergeld in Deutschland zwischen 194 und 225 Euro im Monat. Man müsse das mal überschlagen, so Schulze. Bei zwei Kindern, die noch in Rumänien lebten, sei diese Summe dann fast so viel, wie jemand dort als Lohn erhalte, der 40 Stunden pro Woche voll arbeite. Das sei aus seiner Sicht nicht gerechtfertigt.

Kindergeld an Lebenshaltungskosten anpassen

Schulze will das Kindergeld indexieren. Es soll nur noch so viel ausbezahlt werden, wie es den Lebenshaltungskosten am Wohnort der Kinder entspricht. Doch Schulze hat hier in Brüssel nur wenige Verbündete.

EU will nichts ändern