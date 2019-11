Italien Warnsysteme für im Auto vergessene Kleinkinder nun Pflicht

In Italien sind ab sofort Kindersitze mit einem Alarmsignal gegen das Zurücklassen von Kleinkindern im Auto Pflicht. Wie das Verkehrsministerium in Rom mitteilte, gilt seit Donnerstag eine gesetzliche Regelung, die dazu verpflichtet, bei der Beförderung von Kindern im Alter von bis zu vier Jahren an deren Auto-Kindersitz ein Warnsystem zu installieren.

Akustische und visuelle Signale

Der Regelung zufolge muss das Warnsystem automatisch aktiviert werden, sobald der Fahrer das Auto verlässt und ein Kind zurücklässt. In diesem Fall wird der Fahrer mit akustischen oder visuellen Signalen samt eines Vibrationsalarms daran erinnert, dass sich noch ein Kleinkind im Kindersitz befindet. Nach Angaben des Ministeriums können diese Warnungen noch durch automatische Benachrichtigungen per SMS oder WhatsApp unterstützt werden. Der Staat Italien fördert den Kauf eines solchen Warnsystems mit jeweils 30 Euro.

Geldbußen bis 326 Euro

Wer in Italien dennoch ohne ein vorschriftsmäßiges Warnsystem gegen das Zurücklassen von Kleinkindern im Auto erwischt wird, dem drohen Geldbußen von 81 bis 326 Euro. Zudem werden dem Fahrer 5 Punkte nach dem italienischen Punktesystem abgezogen. Bei wiederholtem Verstoß gegen die Vorschrift innerhalb von zwei Jahren wird ein Fahrverbot von mindestens 15 Tagen verhängt.

Für welche Fahrzeuge die Pflicht gilt

Die grundsätzliche Pflicht für die Verwendung von Kindersitzen mit Alarmsignal gilt allerdings nur für in Italien zugelassene Fahrzeuge. Im Ausland zugelassene Fahrzeuge müssen nur dann über ein solches System verfügen, wenn der Fahrzeugführer seinen Wohnsitz in Italien hat. Für Urlauber mit eigenem Fahrzeug gilt die Pflicht nicht. Verwenden Urlauber allerdings ein in Italien zugelassenes Mietfahrzeug, sind sie ebenso zur Verwendung eines Kindersitzes mit Alarmsignal verpflichtet.

Mehrere Fälle zurückgelassener Babys