In Großbritannien ist eine Klage gegen die Zwangspause des Parlaments abgewiesen worden. Der High Court in London ließ allerdings eine Berufung am höchsten britischen Gericht, dem Supreme Court, zu. Die Verhandlung dort soll am 17. September stattfinden.

Irland plant unterdessen im Fall eines ungeregelten Brexit Kontrollen "in der Nähe der Grenze" zum britischen Nordirland. Das teilte Ministerpräsident Leo Varadkar in einer Rede in Dublin mit. Die Überprüfung von Waren und lebenden Tieren sollten zwar so weit wie möglich in Häfen, Flughäfen und bei den Unternehmen erledigt werden. "Aber einige müssen womöglich in der Nähe der Grenze stattfinden", so der Regierungschef.