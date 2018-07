Frankreich

In Frankreich können abgelehnte Asylbewerber Einspruch gegen einen abgelehnten Bescheid einlegen. Dieser Einspruch ist in etwa vergleichbar mit der in Deutschland möglichen Klage vor einem Verwaltungsgericht. Anders als bei uns aber ist in Frankreich nicht ein lokales Gericht für den Einspruch zuständig.

In Frankreich gibt es einen Nationalen Gerichtshof für Asylrecht. Bildrechte: colourbox Die abgelehnten Asylbewerber wenden sich an ein eigens dafür eingerichtetes Verwaltungsgericht: den Nationalen Gerichtshof für Asylrecht. Dieser beschäftigt sich mit dem Asyldossier der jeweiligen Person, prüft die Entscheidung des französischen Amts für Asyl- und Migration erneut und entscheidet über den Asylstatus. Wird dem Asylantrag auch vom Nationalen Gerichtshof nicht stattgegeben, bleibt dem Bewerber als letzter Schritt der Gang vor den Conseil d’Etat – eine Art Oberstes Verwaltungsgericht.



Ähnlich wie in Deutschland steigt auch in Frankreich die Zahl der Einsprüche gegen abgelehnte Asylbescheide. Auch wenn Frankreich mit rund 53.000 im vergangenen Jahr noch weit unter den mehr als 320.000 Klagen in Deutschland liegt, hat der Nationale Gerichtshof für Asylrecht eine Steigerung von 34 Prozent festgestellt. Die Bearbeitungszeit eines Einspruchs hat sich deshalb auch erhöht und dauert im Schnitt rund ein halbes Jahr.

2017 hat der Nationale Gerichtshof für Asylrecht in Frankreich rund 8.000 Einsprüchen gegen abgelehnte Asylbescheide stattgegeben, fast 40.000 Einsprüche wurden abgelehnt.

Österreich

In Österreich können abgelehnte Asylbewerber Beschwerde bei der Behörde einreichen. Bildrechte: dpa Ähnlich dem Bamf gibt es in Österreich ein Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das darüber entscheidet, wer Asyl bekommt und wer nicht. Gegen einen Ablehnungsbescheid kann Beschwerde eingereicht werden. In der letzten Instanz entscheiden unabhängige Richter am Bundesverwaltungsgericht über die Beschwerde beziehungsweise den Verbleib eines Asylbewerbers.



Im vergangenen Jahr wurden rund 35 Prozent der von Asylbewerbern angefochtenen Entscheidungen wieder aufgehoben beziehungsweise abgeändert. Doch das Bundesverwaltungsgericht stößt bei der Bearbeitung mit immerhin über 200 Richtern personell an seine Grenzen. Im vergangenen Jahr waren die meisten neuen Verfahren Asylverfahren. Gemeinsam mit dem österreichischen Justizministerium soll nun an Lösungsansätzen gearbeitet werden, was Organisation, Technik und Personal angeht.

Schweden

Schweden gehört wie Deutschland zu den Ländern, das bei Flüchtlingen einen besonders guten Ruf genießt. Regelungen zu sicheren Herkunftsländern gibt es nicht. Jeder Asylantrag wird auch in Schweden vom Migrationsamt individuell geprüft. Wer der Meinung ist, in erster Instanz keine korrekte Entscheidung über seinen Asylantrag erhalten zu haben, kann gegen die Entscheidung vor sogenannten Migrationsgerichten klagen.

In Schweden können abgelehnte Asylbewerber vor Migrationsgerichten klagen. Bildrechte: colourbox.com Im vergangenen Jahr hat es in Schweden einen Klagerekord gegen abgelehnte Asylanträge gegeben: Die zuständige Einwanderungsbehörde geht von etwa 32.000 Fällen aus – drei Mal so viele wie jeweils in den beiden Vorjahren. Gründe sind der sprunghafte Anstieg von Asylanträgen (mehr als 160.000) zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 sowie die aufgrund der Überlastung der Behörde verzögerten Bescheide. Die liegen inzwischen vor und nun sind die Gerichte überlastet.



Viele Asylsuchende müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen und auf eine Niederlage. 2017 haben nur acht Prozent aller Klagenden Recht bekommen. Abgelehnten Asylbewerbern droht die Abschiebung, der sich immer mehr Menschen durch Untertauchen entziehen. Derzeit wird ihre Zahl auf etwa 15.000 geschätzt. Sie dürfte sich bis Ende kommenden Jahres verdoppeln.