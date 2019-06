Mit Appellen zu konkretem Handeln im Kampf gegen die Erderwärmung hat am Montag die internationale Klimakonferenz in Bonn begonnen. UN-Klimasekretärin Patricia Espinosa rief die Vertreter von fast 200 Staaten zur vollständigen Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens auf. Sie sprach von einem "entscheidenden Moment im Kampf gegen den Klimawandel".

Auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen riefen die Regierungen weltweit zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz auf. So forderte die Hilfsorganisation Care einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und mehr Hilfen für durch die Klimakrise geschädigte Länder. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND rief ebenfalls dazu auf, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas voranzubringen. Sozial verträgliche Ausstiegspläne müssten in den neuen Klimaschutzplänen aller Länder verankert werden, forderte BUND-Vizechef Ernst-Christoph Stolper.

Die UN-Klimakonferenz in Bonn dient der Vorbereitung des im September in New York geplanten UN-Klimagipfels sowie der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember in Chile. Bis zum 27. Juni wollen die rund 3.000 Konferenzteilnehmer in Bonn beraten, wie das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt werden kann. Dabei soll es auch um finanzielle Unterstützungsleistungen der Industriestaaten bei Klimaschutz und Klimafolgen gehen.