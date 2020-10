Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko muss bei den Bürgermeisterwahl in der ukrainischen Hauptstadt Kiew voraussichtlich in die Stichwahl. Ersten Prognosen zufolge verfehlte der 49-jährigen Amtsinhaber am Sonntag im ersten Wahlgang mit rund 45 Prozent der Stimmen die notwendige absolute Mehrheit. Genauere Auszählungsergebnisse sollen am Montag vorliegen. Die Stichwahl wird für den 15. November erwartet.