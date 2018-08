Wie man Konflikte löst und Frieden stiftet, lernt Kofi Annan von seinem Vater, einem Stammeshäuptling in Ghana. Nach seinem Studium in den USA kommt Kofi Annan 1962 zu den Vereinten Nationen. In seinen Händen liegt die Friedenssicherung in Zentralafrika und im ehemaligen Jugoslawien.



1996 löst Annan den umstrittenen UNO-Generalsekretär Boutros Ghali ab. Annan ist der erste Schwarzafrikaner, der in diesem Chefsessel sitzen darf. Er tritt ein schwieriges Amt an. Die UNO ist eine verschuldete und bürokratisch verkrustete Organisation. Reformen sind dringend notwendig, Kofi Annan bringt sie auf den Weg.