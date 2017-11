Erstmals seit drei Jahren ist der weltweite Kohlendioxid-Ausstoß im Jahr 2017 wieder angestiegen. Wie aus dem Jahresbericht des internationalen Forscherverbund Global Carbon Project hervorgeht, werden bis zum Jahresende voraussichtlich insgesamt 41 Milliarden Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Das entspreche einem Anstieg von etwa zwei Prozent.

In den vergangenen drei Jahren konnte der Ausstoß konstant gehalten werden. In diesem Jahr aber werde er wohl um etwa zwei Prozent im Vergleich zu 2016 steigen. Dabei entfalle der Großteil der Emissionen auf die Nutzung fossiler Brennstoffe – nämlich 37 Milliarden Tonnen.

"Das Plateau der vergangenen Jahre war nicht der Höhepunkt der Emissionen", sagte die Direktorin des britischen Tindall Centers für Klima-Forschung, Corinne Le Quere, bei der Vorstellung des Berichtes auf der Weltklimakonferenz in Bonn . "Der weltweite CO2-Ausstoß scheint wieder stark zu steigen. Das ist sehr enttäuschend".

Le Quéré hatte die Arbeiten um den Jahresbericht koordiniert. Sie warnte vor den Folgen einer weiteren Erwärmung. Schon in diesem Jahr "haben wir gesehen, wie der Klimawandel die Auswirkung von Hurrikans verstärken kann, wenn stärkere Regenfälle, höhere Meeresspiegel und wärmere Ozeane die Entstehung stärkerer Stürme begünstigen. Das ist ein Fenster in die Zukunft".



Die Zeit laufe davon, um das Ziel von einer Klimaerwärmung von unter zwei Grad Celsius noch zu erreichen, von 1,5 Grad ganz zu schweigen. Dieses Ziel war in Paris vereinbart worden.