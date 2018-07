Darunter ist demnach auch das Versorgungsschiff "Mosel" der Deutschen Marine. Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi hatte den Aufnahmestopp am Freitag angekündigt. In Brüssel tagten danach Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, um eine Lösung zu finden. Die EU-Kommission kündigte zudem an, die planmäßige Überprüfung des Einsatzplans von "Sophia" zu beschleunigen. Das aktuelle Mandat der EU-Mission läuft noch bis Ende Dezember. Mit der Order des italienischen Admirals Credendino sei die Mission faktisch gestoppt, zitierte der "Spiegel" Militärkreise.

"Sophia" war im Juni 2015 geschaffen worden und ist in internationalen Gewässern vor Libyen im Einsatz. Sie geht dort gegen Schleuser vor, bildet Rekruten der libyschen Küstenwache aus und rettet Menschen aus Seenot. Seit dem Beginn konnten EU-Soldaten auf sechs Kriegsschiffen 148 mutmaßliche Schleuser festnehmen. Gerettete Flüchtlinge wurden bisher in Italien an Land gebracht.



Die neue italienische Regierung wehrt sich seit Wochen gegen die Aufnahme weiterer auf See geretteter Flüchtlinge. So verweigerte Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega-Partei zunächst Schiffen von Nichtregierungsorganisation das Einlaufen in italienische Häfen. Vor zwei Wochen hatte er dann angekündigt, dass er auch Schiffen internationaler Missionen im Mittelmeer das Einlaufen in Italiens Häfen verwehren werde.