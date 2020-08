Kommentar EU: Zuckerbrot und Peitsche gegenüber Belarus

Die EU-Außenminister haben in einer Sondersitzung grünes Licht für Sanktionen gegen die Führung in Minsk gegeben. Seit den Wahlen am vergangenen Sonntag gibt es in Belarus massive Proteste, gegen die die Sicherheitskräfte von Machthaber Lukaschenko brutal vorgehen. Die EU muss Handeln und steht vor einem schwierigen Balanceakt, meint unser Korrespondent in Brüssel, Matthias Reiche.