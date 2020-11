"Wir sind nicht auf eine zweite Amtszeit Trumps vorbereitet", sagte am Mittwochmorgen Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Kandidat im Rennen um den CDU-Vorsitz. Also ein Mann, der es wissen muss. Heißt das: Die Koalition hat einfach darauf gesetzt, dass Trump nicht noch einmal gewählt wird? Nach dem Motto: Wenn ich mir die Augen zuhalte und nicht hinschaue, passiert es auch nicht?

Das wäre ein Armutszeugnis. Ja, es waren keine leichten vier Jahre für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Auch, weil es zwischen der Kanzlerin und dem US-Präsidenten nicht passte. Alles, was Merkel wichtig war – Klimaschutz, Multilateralismus –, trat Trump mit Füßen. Sein Fokus lag auf der amerikanischen Wirtschaft und dem Wohlstand des eigenen Volkes. Koste es, was es wolle.

Eine Idee, die aber ebenso trügerisch sein könnte. Denn auch Biden steht für einen Wirtschaftskurs, der die US-Amerikaner in den Mittelpunkt stellt. Vielleicht würde er sich netter anhören, der Streit. Bleiben würde er wohl trotzdem. Eigentlich scheint also egal, wer an der Spitze der USA steht. Wichtig ist, dass die Bundesregierung mehr ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt stellt – und vor allem vorbereitet ist.