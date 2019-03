Überschattet von Gewalt haben in der Türkei die Kommunalwahlen begonnen. Wie die Nachrichtenagentur DHA meldet, wurden im ostanatolischen Malatya zwei Menschen erschossen, nachdem es in einem Wahllokal Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen gegeben hatte. Nach Angaben der Oppositionspartei Saadet handelt es sich bei den Toten um zwei Wahlbeobachter dieser Partei, die gegen eine offene Stimmabgabe protestiert haben sollen.

Im gesamten Land sind rund 57 Millionen Türken aufgerufen, Bürgermeister, Stadträte, Bezirksvorsteher und Gemeinderäte zu wählen. Bei der Wahl treten Kandidaten von 13 Parteien an. Als die aussichtsreichsten Parteien gelten die Regierungspartei AKP und die mit ihr verbündete ultranationalistische MHP sowie auf Oppositionsseite die Mitte-Links Partei CHP, die pro-kurdische HDP und die nationalkonservative Iyi-Partei. Offiziellen Angaben zufolge sind in allen 81 Provinzen der Türkei rund 553.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Die Kommunalwahl gilt als Stimmungstest für Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP) und dessen islamisch-konservative Regierung. Erdogan hatte im Wahlkampf die Opposition scharf angegriffen und als Feinde der Türkei sowie des Islams tituliert. Er tourte wochenlang durchs ganze Land und erklärte die Wahl dabei zur Frage des nationalen Überlebens. Deshalb wir die Abstimmung auch als ein Votum über seine Politik gewertet. Insbesondere in der Millionenmetropole Istanbul und in der Hauptstadt Ankara wird der Ausgang mit Spannung beobachtet, dort liefern sich die Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Städte werden bisher von islamisch-konservativen Bürgermeistern der AKP regiert. Eine Niederlage würde auch als Niederlage für Erdogan betrachtet.

Dabei fällt die Kommunalwahl in eine wirtschaftlich schwere Zeit: Erstmals seit zehn Jahren ist das Land in die Rezession gerutscht. Die Inflation liegt bei knapp 20 Prozent. Mehr als 13 Prozent der Türken sind arbeitslos. Lebensmittel haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verteuert. Hinzu kommen starke Währungsschwankungen in den vergangenen Wochen.