In der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem ethnischen Konflikt hunderte Menschen getötet worden. Zwischen Dezember 2017 und September 2019 kamen in der Provinz Ituri mindestens 700 Menschen ums Leben, heißt es in einem Bericht des Büros der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Zudem seien 168 Menschen verletzt worden. Insgesamt sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks seit Februar 2018 mehr als 600.000 Menschen aus der betroffenen Region geflohen.