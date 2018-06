In die Bemühungen um einen möglichen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommt Bewegung. Heute wird der nordkoreanische Unterhändler Kim Yong Chol im Weißen Haus erwartet. Er will einen persönlichen Brief Kims an Trump übergeben. Wie ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, habe sich der US-Präsident noch nicht entschieden, ob er ihn persönlich entgegen nehmen werde.