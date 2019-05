Venezuela Kraftprobe zwischen Guaidó und Maduro erfasst Militär

Lage noch unklar

Guaidó hatte am Dienstag erklärt, einen Teil der Armee auf seine Seite gebracht zu haben. In einer Video-Botschaft, die ihn mit uniformierten Männern einer Militärbasis in der Hauptstadt Caracas zeigt, sagte er: "Maduro hat heute nicht mehr die Unterstützung der Streitkräfte." Mutige Soldaten, die die Verfassung unterstützen, seien seinem Aufruf gefolgt. Später räumte Guaidó allerdings ein, dass er nicht die Mehrheit des Militärs hinter sich bringen konnte. Jedoch habe der Dienstag Risse in der Armee gezeigt. Unklar blieb, wie viele Soldaten sich an die Seite Guaidós gestellt hatten.

Soldaten befreien Oppositionsführer

Oppositionsführer Leopoldo López nach seiner Befreiung. Bildrechte: imago/Agencia EFE Einige abtrünnige Soldaten befreiten am Dienstag den seit Jahren inhaftierten Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest. Der Gründer der Partei Voluntad Popular suchte anschließend mit seiner Familie Schutz in der chilenischen und später in der spanischen Botschaft.



Auch wurde bekannt, dass 25 Soldaten, die sich gegen Maduro gestellt hatten, in der brasilianischen Botschaft um Asyl baten.

Maduro verkündet Sieg über Aufständische

Maduro selbst verkündete am Dienstag einen Sieg über die aufständischen Soldaten. Der Linksnationalist kündigte zugleich strafrechtliche Konsequenzen wegen Rebellion an. Verteidigungsminister Vladimir Padrino gelobte Maduro die Treue und erklärte, alle Kasernen und Stützpunkte seien unter Kontrolle.

Angeblich dutzende Verletzte und ein Toter

Gewaltsame Proteste in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Bildrechte: imago images/Agencia EFE Ungeachtet dessen kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. In der Hauptstadt Caracas schleuderten Demonstranten Steine und Brandsätze auf Sicherheitskräfte. Angehörige der Nationalgarde feuerten mit Tränengas und Schrotmunition in die Menge. Im Fernsehen war zu sehen, wie ein Panzerwagen in eine Menschengruppe raste. Nach Angaben der Opposition wurden bei den Kämpfen mindestens 69 Menschen verletzt. Im nördlichen Bundesstaat Aragua wurde nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation ein Demonstrant getötet.