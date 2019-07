In Paris ist es nach der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag zu Auseinandersetzungen gekommen. In der Nähe des Triumphbogens errichteten vermummte Demonstranten Barrikaden und zündeten Mülleimer an. Die Polizei setzte auf den Champs Elysees Tränengas gegen Hunderte Menschen ein. Mindenstens 150 Demonstranten wurden nach Angaben der Polizei festgenommen.

Militärparade am 14. Juli Bildrechte: dpa

An den Feierlichkeiten in der französischen Hauptstadt nahm auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Sie verfolgte an der Seite von Staatspräsident Emmanuel Macron auf einer Ehrentribüne an der Place de la Concorde die große Militärparade. Die Kanzlerin hatte die Einladung eine Ehre und eine große Geste in Richtung einer europäischen Verteidigungspolitik genannt.



Ebenfalls in Paris waren EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Staatschef Macron wollte mit der diesjährigen Parade ein Zeichen für ein Europa der Verteidigung setzen.



Frankreich erinnert am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille und den Beginn der französischen Revolution im Jahr 1789.