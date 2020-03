Griechische Beamte setzten starke Ventilatoren ein, um die Tränengas- und Rauchschwaden zurück auf türkisches Gebiet zu treiben. Auch setzen sie Tränengas ein. Die Krawalle dauerten etwa eineinhalb Stunden. Augenzeugen berichteten, die Angreifer seien gegen 4 Uhr morgens in ein provisorisches Lager in Pazarkule auf der türkischen Seite gegangen. Seitdem herrsche wieder Ruhe am Grenzübergang.



An der türkisch-griechischen Grenze harren seit Wochen tausende Migranten aus, die in die EU wollen. Griechenland hindert sie am Übertritt der Grenze – auch mittels Einsatz von Gewalt.



Die Türkei hatte Ende Februar erklärt, ihre Grenzen zur EU seien offen, Migranten auf dem Weg nach Europa würden nicht mehr aufgehalten. Genau das sollte die Türkei laut Flüchtlingspakt mit der EU aber tun. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft Europa vor, seinen Teil der Vereinbarung nicht zu erfüllen.