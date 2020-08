Der Gesundheitszustand des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Großstadt Omsk erlaubt nach Einschätzung von russischen Ärzten keinen Transport. Den Wunsch der Familie des Kremlkritikers hielten die Mediziner für den Transport in ein ausländisches Krankenhaus nicht für entscheidend.

In einem von der Nawalny-Sprecherin, Kira Jarmysch, am Freitagmorgen retweeteten Video erklärt ein Mediziner, der in dem Tweet als Chefarzt des Krankenhauses in Omsk bezeichnet wird: "Unter der Verantwortung von Verwandten können wir den Transport von Navalny nicht erlauben." Und auf die Nachfrage, ob er und seine Kollegen bereit seien, sich mit dem deutschen Krankenhaus zu beraten, in das Navalny gebracht werden soll, sagte er: "Wir glauben nicht, dass die Spezialisten von Burdenko und Piragov schlechter sind als das deutsche Krankenhaus."