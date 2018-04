Die Nato startet im März 1999 Luftangriffe auf Ziele in Jugoslawien, um die gezielte Vertreibung der albanischen Bevölkerung aus dem Kosovo durch die mit Moskau verbündeten serbische Truppen zu stoppen. Russland hatte das westliche Militärbündnis vor Beginn der Bombardements vor einer "Rückkehr zum Kalten Krieg" gewarnt und bricht die Beziehungen zur Nato vorübergehend ab. Als das Kosovo sich knapp neun Jahre später einseitig für unabhängig erklärt, verweigert Moskau die Anerkennung.

Nato-Soldaten bei einem Manöver in Rumänien. (Archivbild) Bildrechte: Michael Mandlik Zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer treten 1999 mit Tschechien, Ungarn und Polen erstmals ehemalige Ostblockländer der Nato bei. Ungeachtet der Warnungen Russlands nimmt das Militärbündnis 2004 auch die früheren Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen sowie die osteuropäischen Länder Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien auf. Im Zuge der EU-Osterweiterung werden die zehn Länder in den Jahren 2004 und 2007 auch in den Kreis der Europäischen Union aufgenommen.

2010 beschließt die Nato den sukzessiven Aufbau eines Raketenschilds in Europa und brüskiert damit Russland. Während die Nato auf den rein defensiven Charakter der Raketenabwehr verweist, fühlt sich Moskau dadurch bedroht.

Im August 2008 greift Russland in den Georgien-Konflikt ein und unterstützt die beiden abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien. Der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy handelt einen Waffenstillstand mit den Konfliktparteien aus. Russland erkennt die beiden Kaukasusprovinzen anschließend als unabhängig an. Bis heute sind tausende russische Soldaten in den beiden Regionen stationiert, Georgien wertet dies als Besatzung. Wegen des militärischen Eingreifens Moskaus setzt die Nato die Treffen innerhalb des Nato-Russland-Rates für mehrere Monate aus.

2014 gliedert Russland die ukrainische Krim-Halbinsel in ihr Staatsgebiet ein. Der Westen wirft Moskau zudem vor, die Rebellen in der Ost-Ukraine, die gegen die Regierung in Kiew kämpfen, militärisch zu unterstützen. Die EU und die USA verhängen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die Nato setzt die militärische und zivile Zusammenarbeit mit Moskau aus und entsendet Bataillone in die Baltenstaaten und nach Polen. Der Beginn des Ukraine-Konflikts: Demonstrationen und Straßenschlachten auf dem Maidan in Kiew. Bildrechte: IMAGO