Die geplante Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee hat international scharfe Kritik ausgelöst. Der Ökumenische Weltkirchenrat appellierte an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, er solle seine Entscheidung noch einmal überdenken. In einem Brief des Weltkirchenrats heißt es, mit der Umwidmung habe Erdogan das positive Zeichen der Offenheit der Türkei umgekehrt und es in ein "Zeichen der Ausgrenzung und Spaltung" verwandelt.