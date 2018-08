Reform des Sozialismus Kubanisches Volk berät über Verfassungsreform

Das Parlamanet in Havanna hat bereits zugestimmt, nun soll das Volk beraten: In Kuba beginnen am Montag die landesweiten Konsultationen zur Verfassungsreform im November. In Städten, Dörfern und Unternehmen soll über die Reform debattiert werden. Am Ende der Konsultationen stimmen die Kubaner in einem Referendum ab.