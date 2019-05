Kubaner dürfen Reis, Öl, Hähnchenfleisch, Bohnen, Wurst, Eier, Waschmittel und Zahnpasta nur noch in rationierten Mengen kaufen.

Kubaner dürfen Reis, Öl, Hähnchenfleisch, Bohnen, Wurst, Eier, Waschmittel und Zahnpasta nur noch in rationierten Mengen kaufen.

Kubaner dürfen Reis, Öl, Hähnchenfleisch, Bohnen, Wurst, Eier, Waschmittel und Zahnpasta nur noch in rationierten Mengen kaufen. Bildrechte: dpa

Versorgungskrise Kuba rationiert Lebensmittel und Hygieneartikel

Hauptinhalt

Kubaner dürfen Reis, Öl oder Eier sowie Waschmittel oder Zahnpasta nur noch in rationierten Mengen kaufen. Die Regierung will so Hamsterkäufer verhindern. Sie macht die USA für die Engpässe verantwortlich.